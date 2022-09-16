Москва, 16 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Российский рынок IT-специалистов приходит в равновесие, и их заработные платы могут снизиться на 10-15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

«Зарплаты IТ-специалистов начали расти более быстрыми темпами ещё с 2018 года, но после начала пандемии случился бум — стремительно росли и спрос на айтишников, и их заработные платы. В отдельные периоды рост превышал в среднем по отрасли 15% в год, — отметила она. — И вот впервые мы наблюдаем снижение заработных плат. Что же произошло? За несколько месяцев до этого начал сокращаться спрос на IТ-специалистов, в отдельные месяцы снижение составило 20%. Вот рынок и отреагировал снижением заработных плат. Это естественная рыночная реакция на снижение спроса».

Но, как подчеркнула Иванова-Швец, на самом деле сокращение заработных плат коснулось не всех категорий специалистов.

«Для высококлассных айтишников пока ничего не изменилось. А вот на нижние позиции спрос упал из-за входа на рынок лиц, которые переучились, только получили IТ-специальность. Сейчас рынок просто приходит в равновесие, и дальше заработные платы немного снизятся, может быть на 10-15%. Но в целом спрос на IТ-специалистов остаётся стабильным, так что резкого снижения заработных плат не будет», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что в России тенденция снижения заработных плат айтишников сохранится на некоторое время для специалистов начального и среднего уровня.