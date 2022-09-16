Рабат, , 11:26 — REGNUM В Рабате прошла встреча между генеральным директором Марокканской службы национальной безопасности и территориального наблюдения (контрразведка) Абделлатифом Хаммуши и директором Национального разведывательного центра Испании Эсперансе Кастельеро Мазарес. Об этом 16 сентября сообщает MAP со ссылкой на заявление Главного управления национальной безопасности.

Флаг Марокко Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По последним данным, встреча была посвящена марокканско-испанскому сотрудничеству в различных областях безопасности, представляющих взаимный интерес.

Отмечается, что одной из тем встречи стала поддержка Испанией суверенитета Марокко над регионом Западной Сахары. Стороны договорились сотрудничать по вопросам борьбе с терроризмом и другими угрозами, стоящими перед регионом.