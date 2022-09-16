Благовещенск, 16 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Вернулось обратно в аэропорт воздушное судно, вылетевшее из Благовещенска в Екатеринбург 16 сентября. Борт принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщило ИА «ПортАмур».

Igor Dvurekov «Уральские авиалинии»

Читайте также: Летевший в Бухару самолёт вернулся во «Внуково» по технической причине

«Самолет вернулся вскоре после вылета», — отметили в аэропорту.

Причины отмены рейса не называются.

Воздушное судно должно было следовать в Москву с остановкой в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Бухару, вернулся в аэропорт «Внуково» по технической причине.