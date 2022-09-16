Иркутск, 16 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Иркутской области ликвидирован возникший из-за поджога поля лесной пожар, сообщает 16 сентября телеграм-канал правительства региона. Известно, что возгорание было обнаружено сегодня, в 08:30 местного времени в районе деревни Егоровщина Иркутского района. На тушение возгорания было направлено 12 сотрудников лесопожарных формирований и четыре единицы техники. Примерно в 12:00 очаг был ликвидирован на площади 2,6 га.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

Причиной возгорания стал человеческий фактор. По предварительным данным, огонь перешел на земли лесного фонда с поля, которое подожгли сразу в двух местах.

«Во многих лесничествах установился средний класс пожароопасности, только в Байкальском зафиксирован высокий (IV) класс пожароопасности. Несмотря на это и на прохладную погоду, мы регистрируем второй за неделю случай возгорания леса по вине человека.

Все лесопожарные формирования находятся в полной готовности, продолжается наземное и авиапатрулирование, сегодня его осуществляют девять воздушных судов. Хочется обратить внимание жителей региона, что нужно соблюдать правила пожарной безопасности и быть более ответственными на природе, не разводить костров, в том числе на дачных участках», — пояснил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он отмечал, что лесопожарный сезон 2022 года в Иркутской области не похож ни на один из известных ранее. Комментируя пожар в Усолье-Сибирском, чиновник отметил, что он возник вопреки законам лесной пирологии — практически при отсутствии лесных горючих материалов и близкой к нулю температуре.

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