Воронеж, , 11:21 — REGNUM Пожилой житель Воронежа получил травмы в результате резкого торможения маршрутного автобуса, инцидент произошёл утром 15 сентября, сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Воронежский автобус Анна Кумицкая © ИА REGNUM

По предварительным данным, около 07:10 в Коминтерновском районе водитель автобуса ЛиАЗ маршрута №8 допустил резкое торможение. В результате в салоне автобуса упал 82-летний пассажир. Он получил серьёзные травмы и был госпитализирован.

Полиция проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже за последние месяцы было зафиксировано несколько ДТП с участием общественного транспорта, в том числе крупных. При этом, по информации местных СМИ, уже в ближайшее время воронежцев ждёт значительный рост тарифа на проезд — с 21 рубля при оплате картой и 23 рублей наличными до, соответственно, 26 и 28 рублей за поездку.