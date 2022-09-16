Грозный, 16 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Новое специальное подразделение «Ахмат-1» создано в Чечне, в него вошли 2 тыс. обученных и вооружённых бойцов. Об этом глава региона Рамзан Кадыров сообщил 16 сентября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По его словам, бойцы нового подразделения ОМОН «согреют нациков и натовских наёмников свинцовым дождём». Более того, желающих отправиться на территорию б. УССР и «поставить у себя во дворе трофейный Хаймерс хоть отбавляй».

В б. УССР за день отправлены до 1600 человек, ещё 9 тыс. бойцов готовятся к отправке. Ежедневно для участия в военной спецоперации Чечня будет отправлять 2-3 тысячи лучших бойцов, заявил Кадыров в видеообращении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни поручил сформировать списки военнослужащих, желающих присоединиться к участию в спецоперации.

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