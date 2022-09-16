Москва, 16 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. После обвала почти на 10% ранее на текущей неделе, биткоину так и не удалось привлечь спрос и закрепиться над уровнем $20 тыс. Об этом 16 сентября сообщил ИА REGNUM специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань.

(сс) Andre Francois Биткоин

По его словам, в результате продажи возобновились, но уже не в таком агрессивном формате. После падения на 2,5% в четверг (15 сентября), сегодня курс главной криптовалюты пытается стабилизироваться в районе недельных минимумов.

Эксперт отметил, что биткоин, который продолжает вести себя как рисковый актив в этом году, остается заложником крепкого доллара наряду с акциями, которые, к слову, тоже находятся под давлением. После небольшой передышки страхи по поводу ухудшения самочувствия мировой экономики вернулись на сцену несмотря на относительно неплохую статистику из США и Китая. Поводом для возобновления страхов в рядах инвесторов послужили МВФ и Всемирный банк, которые в унисон предупредили о нарастающих рецессионных рисках, сказал он.

Отчасти, добавил он, восстановлению биткоина препятствует и падение курса Ethereum после долгожданного слияния, которое перевело ETH на модель Proof-of-Stake. За вчерашний день, отметил он, вторая по величине цифровая валюта потеряла свыше 10% из-за продаж на свершившемся факте, а 16 сентября передвинул сентябрьские минимумы до $1447. Теперь, когда уровень $1500 пробит, возрастает угроза тестирования минимумов августа в районе $1424, сказал он.

По его словам, криптовалютный рынок в целом чувствует себя неважно, равно как и фондовые площадки мира, которые остаются ориентиром для цифровых активов. В свете приближающегося заседания ФРС, заявленного на следующую неделю, смелых покупок в сегменте рисковых активов в ближайшие дни ожидать не стоит — игроки займут выжидательную позицию перед ключевым событием. При этом не исключены попытки более глубокой просадки курса BTC, если отметка $20 тыс. останется в роли сопротивления до конца уходящей недели, отметил эксперт.