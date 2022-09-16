Донецк, 16 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 16 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 11:02 нанесён артиллерийский удар с позиций в населённом пункте Нетайлово. По Куйбышевскому району Донецка выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, под огнём киевских боевиков оказался населённый пункт Ясное в Донецкой Народной Республике.