Посёлок Бугры, Ленинградская область, , 11:38 — REGNUM Данные памяти контроллеров тепловой системы в многоквартирных домах посёлка Бугры в Ленинградской области оказались стёрты из-за хакерской атаки. Хакеры разместили на дисплеях системы нецензурное оскорбление на английском языке в адрес президента России. О происшествии 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель правления ТСЖ улицы Полевая, дом 16 Владимир Беззубов.

Хакер Teknolojihaber.net

«На прошлой неделе обнаружили, что появилась надпись (нецензурное выражение — прим. ред.). В приборах были стёрты все данные дистанционно, то есть, несмотря на пароли, защиту, кто-то взломал. За восстановление компания просит, которая знает, как это делать, 30 тыс. рублей, но мы не готовы к таким платежам, поэтому ищем другие альтернативные пути», — заявил руководитель ТСЖ.

Надпись на дисплее контроллера (скриншот записи в группе в соцсети)

Хакерский взлом привёл к тому, что теплотехник дистанционно не может управлять задвижкой с электронным приводом, нет возможности удалённо осуществлять управление. Регулировать температурный режим приходится вручную, но рабочий день специалиста ограничен, поэтому делать это постоянно он не может.

«Пытаются разобраться специалисты сейчас. Теплотехник у нас занимается. Это непросто, пока ничего не получается, но пробует, работает», — добавил Владимир Беззубов.

Он отметил, что в соседних домах происходит то же самое. Однако точное число затронутых атакой зданий неизвестно. В правоохранительные органы представители ТСЖ пока не обращались.