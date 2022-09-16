Уфа, , 11:22 — REGNUM Ставку на высокие технологии сделают на первом международном конгрессе «Транспорт и строительство», который пройдет в Уфе 20 и 21 сентября. Об этом 16 сентября сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Булушев.

Строительство дороги Volgograd.ru

Сообщается, что на этом международном конгрессе обсудят вопросы импортзамещения, цифровизации, применения новых технологий, антикризисных мер и реализации программ поддержки ведущих отраслей экономики.

«На первом международном конгрессе «Транспорт и строительство» ставка сделана на высокие технологии — спутниковую навигацию, искусственный интеллект, новые технологии и проекты, которые приближают будущее», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Булушева.

Сообщается, что мероприятие могут посетить более тысячи гостей из Казахстана, Белоруссии, Турции, Узбекистана, Ирана.

Булушев пригласил всех желающих ознакомиться с новейшими достижениями в области транспорта и дорожного строительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что страной-партнером первого международного конгресса «Транспорт и строительства» выступает Белоруссия.