Уфа, 16 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Ставку на высокие технологии сделают на первом международном конгрессе «Транспорт и строительство», который пройдет в Уфе 20 и 21 сентября. Об этом 16 сентября сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства регионаАлександр Булушев.

Volgograd.ru Строительство дороги

Сообщается, что на этом международном конгрессе обсудят вопросы импортзамещения, цифровизации, применения новых технологий, антикризисных мер и реализации программ поддержки ведущих отраслей экономики.

«На первом международном конгрессе «Транспорт и строительство» ставка сделана на высокие технологии — спутниковую навигацию, искусственный интеллект, новые технологии и проекты, которые приближают будущее», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Булушева.

Сообщается, что мероприятие могут посетить более тысячи гостей из Казахстана, Белоруссии, Турции, Узбекистана, Ирана.

Булушев пригласил всех желающих ознакомиться с новейшими достижениями в области транспорта и дорожного строительства.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что страной-партнером первого международного конгресса «Транспорт и строительства» выступает Белоруссия.