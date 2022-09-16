Владивосток, 16 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Приморье с начала года 109 пенсионеров научились работать на компьютере и получили свидетельства об окончании курсов по программе «Бабушка и дедушка онлайн». Ещё более 20 начинающих пользователей почтенного возраста продолжают обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Kachanov2017 Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров

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Знакомство с информационными технологиями позволит улучшить качество жизни пожилых людей: это общение, преодоление социальной и информационной изоляции и поэтому — залог активного долголетия.

Отмечается, что проект «Бабушка и дедушка онлайн» начал свою работу в 2014 году. За это время компьютерную грамотность на бесплатных курсах освоили более 4 тыс. пенсионеров Приморья. Бесплатные компьютерные курсы открыты на базе филиалов и отделений Приморского центра социального обслуживания населения.

«В план обучения включено не только ознакомление с основами работы в текстовых и табличных редакторах, но и пользование сетью «Интернет», электронной почтой, социальными сетями, порталом государственных услуг и ГИС ЖКХ. Кроме того, в рамках компьютерных курсов специалисты «Сбербанка» проводят занятия по финансовой грамотности для пожилых слушателей», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области на обучение компьютерной грамотности пенсионеров выделят 1 млн 32 тыс. рублей.