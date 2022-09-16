Херсон, 16 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Центр города Херсона подвергся ракетному удару, сообщает 16 сентября РИА Новости.

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

Как передаёт корреспондент агентства с места событий, по центральной части города ВСУ нанесли ракетный удар с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Уточняется, что возле здания городской администрации упали не менее пяти ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллерия ВСУ обстреляла Донецк.