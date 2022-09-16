Рыбинск, Ярославская область, , 11:21 — REGNUM В Рыбинске возобновили работы по благоустройству на стадионе «Сатурн». Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Стадион «Сатурн» Администрация Рыбинска

В 2021 году подрядчик выполнил реконструкцию спортивного ядра: на стадионе сделали дренажную систему, футбольное поле, беговые дорожки, сектора для метания, прыжковые ямы, смонтировали сиденья на восточной трибуне. Однако полностью благоустройство не окончили из-за резкого роста цен на стройматериалы. В этом году удалось выделить из городского бюджета пять миллионов рублей на завершение работ.

«Московский подрядчик, выполнявший работы ранее, в прошлом году бросил объект, готовим иск в суд с тем, чтобы компенсировать расходы. Сейчас на стадионе работает рыбинская компания. Срок по контракту — два месяца, обещают закончить в октябре и открыть стадион для горожан», — рассказал глава города Дмитрий Рудаков.

Новый подрядчик — ООО «Зеленый город». Компании предстоит завершить подходы к беговым дорожкам, дорожки вдоль трибуны, а также благоустроить территорию у входной группы и восстановить плитку в северной части стадиона.

В 2024 году на стадионе постоят легкоатлетический манеж и западные трибуны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области открылся детский городок «Маленький Рыбинск»