Пермь, , 11:14 — REGNUM Учредитель Пермского благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев заявил, что вышел из президиума организации.

Фонд «Дедморозим» dedmorozim.ru

В своём телеграм–канале он разместил письмо, где сообщил, что уже много лет фактически не руководит «Дедморозим». Команда управляет сама собой.

«Я принял решение выйти из управления «Дедморозим», чтобы сохранить все те чудеса, которые вы совершили для сирот и тяжелобольных ребят Пермского края — и те, что ещё обязательно совершите», — обратился Жебелев к участникам благотворительности.

Он также подчеркнул, что остаётся частью команды «Дедморозим». Из Прикамья и России уезжать не собирается.

Напомним, ранее в отношении известного общественника возбудили административные производства. В них речь идет о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в защиту интересов России, поддержания мира и безопасности. Он дважды оштрафован за дискредитацию Российской армии.

Читайте ранее в этом сюжете: Главу пермского фонда «Дедморозим» оштрафовали