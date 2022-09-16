Калуга, 16 сентября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Калужской области за четыре года приведены в нормативное состояние дороги между 120 населенными пунктами, сообщили 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве транспорта.

Министерство транспорта Калужской области Ремонт дороги

Самыми протяженными участками ремонта стали автомобильные трассы А-130 «Москва-Малоярославец — Рославль» — Козловка — Ямное — Мокрое — Бетлица (32,240 км), Калуга-Медынь (45,579 км), Калуга — Ферзиково — Таруса — Серпухов (41,2 км), Козельск — Сухиничи М-3 (44,74 км), М-3 — Судимир — Хвастовичи — Теребень (46,699 км).

Работы с 2019 по 2022 год велись как в рамках федеральных, так и региональных программ развития дорожной сети региона. Благодаря взаимодействию федеральных и региональных, муниципальных дорожников за последние годы в области и создана связывающая населенные пункты современная сеть дорог. В ходе работ особое внимание уделялось трассам, проходящим по сельским территориям, так как благополучие жителей напрямую зависит от состояния дорожной сети.

«Развитие межмуниципальной дорожно-транспортной сети оказало положительное влияние на рост автомобильного трафика, значительно сократилось время в пути между райцентрами. В ближайшие годы мероприятия по обеспечению связанности сельских территорий дорогами с твердым качественным покрытием продолжатся», — отметили в профильном ведомстве.