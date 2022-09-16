Москва, , 11:12 — REGNUM Пуски крылатых ракет по мишени, имитирующей отряд кораблей условного противника, выполнили две российские атомные подводные лодки (АПЛ) с маршрута Северного морского пути (СМП). Об этом 16 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Атомный подводный крейсер «Омск» Alex omen

Отмечается, что атомные подводные крейсеры «Омск» и «Новосибирск» Тихоокеанского флота произвели пуски противокорабельных крылатых ракет «Гранит» и «Оникс». АПЛ находились в акватории Чукотского моря в надводном положении.

При этом для выполнения стрельбы АПЛ «Новосибирск» прошла подо льдами и всплыла в акватории СМП, откуда было применено ракетное оружие.

Также сообщается, что пуски ракет прошли в ходе комплексной арктической экспедиции «Умка-2022». АПЛ нанесли удары по учебным целям с расстояния около 200 км.