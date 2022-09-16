София, 16 сентября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Действующее правительство Болгарии подготовило законопроект, предусматривающий повышение социальных выплат малоимущим гражданам с нынешних 413 левов ($210) до 504 левов ($257). Об этом 16 сентября перелает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

«Документ фактически устанавливает так называемую «черту бедности» в нашей стране, — заявил действующий болгарский премьер-министр Гылыб Донев. — Если человек живет на меньшую сумму, он сможет рассчитывать на частичное обеспечение со стороны государства».

При этом о механизмах реализации нового проекта информации нет. Намерение кабмина Болгарии вызвало критику со стороны болгарских профсоюзных организаций. Их лидеры настаивают на необходимости увеличения соответствующих выплат до 541 лева ($276).

Напомним, согласно данным Национального статистического института Болгарии, сегодня в стране за чертой бедности проживают до 27% граждан.