Москва, 16 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Совфеде ожидают от МИД России симметричных шагов в ответ на решение Латвии не пускать в страну граждан РФ с шенгенскими визами.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

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«Хорошо бы и МИД России гражданам Латвии сообщил, что «вас здесь не ждут», — отметил член Совфеда Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 19 сентября власти Латвии ограничат въезд на территорию республики для граждан России, у которых имеются шенгенские визы. Об этом 16 сентября написал глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс на своей странице в одной из соцсетей.