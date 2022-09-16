Москва, , 11:17 — REGNUM Среди граждан России 78% заявили о доверии президенту Владимиру Путину, положительно оценивают его работу на посту главы государства 79% респондентов. Таковы итоги опроса фонда «Общественное мнение», опубликованные 16 сентября.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным исследования, 78% опрошенных заявили, что «скорее доверяют» Путину, при этом 13% признались, что «скорее не доверяют». Ещё 9% опрошенных затруднились ответить.

Путин работает на своём посту «скорее хорошо», полагают 79% респондентов. Ещё 9% считают, что президент работает «скорее плохо», а 12% затруднились с ответом.

Опрос «ФОМнибус» проходил с 9 по 11 сентября в 104 населённых пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Были опрошены 1500 человек в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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