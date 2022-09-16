* Талибы — запрещённая в России организация

Фарах, Афганистан, 16 сентября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратили профессионально-техническое училище в административном центре афганской провинции Фарах в медресе джихадистов. Об этом источники из Фараха сообщили Afghanistan International.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят создать медресе джихадистов в мавзолее Ахмад Шаха Масуда

Согласно источникам, учащиеся медресе — в основном дети талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убитых или раненых в ходе войны.

В джихадистских школах талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преподают религиозные предметы и военное дело.

На сегодняшний день радикалы превратили многие школы и образовательные центры в джихадистские медресе в Кандагаре, Хосте, Пактии, Логаре, Кунаре, Бадахшане, Самангане и других провинциях.