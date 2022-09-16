Красноярск, 16 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства 16-летней девушки в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в пресс-службе СКР.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Тело 16-летней девушки было обнаружено в Красноярске 14 сентября на улице Караульной. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемые — двое молодых мужчин, в компании которых девушка находилась в арендованной квартире накануне гибели. Они задержаны. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Алексею Ерёмину доложить о ходе расследования уголовного дела. Ход расследования и результаты председатель СКР поставил на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, также в компании с девушкой находилась её 17-летняя знакомая. Тело молодой красноярки рано утром обнаружила случайная прохожая.