Донецк, 16 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. ВСУ нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка. Об этом 16 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

В 10:43 зафиксирована атака с позиций националистов в Красногоровке. По Петровскому району Донецка выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под огнём артиллерии ВСУ оказался населённый пункт Красный Партизан.