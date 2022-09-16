Лос-Анджелес, США, 16 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Актёр Уинстон Дьюк, сыгравший М’Баку в фильмах Marvel, рассказал о «грустных» съёмках продолжения картины «Чёрная пантера» без его коллеги Чедвика Боузмана. Об этом 16 сентября пишет Entertainment News.

Gage Skidmore Чедвик Боузман. 2017

Дьюк признался, что он был рад вернуться к работе над картиной, однако он и вся команда «скучали» по Боузману. «Каждый день у кого-то ещё проявлялось горе от его утраты, и нам приходилось собираться вместе, чтобы помочь успокоить его и позаботиться о нём. Мы должны были преодолеть это и создать что-то действительно красивое и особенное, и мы это сделали. Я думаю, мы добились этого», — добавил артист.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2020 года Чедвик Боузман скончался в возрасте 43 лет. Причиной смерти стал рак толстой кишки, диагностированный у него в 2016 году. Актёр известен благодаря роли супергероя Чёрной пантеры в кинокомиксе от Marvel.