Новосибирск, , 11:15 — REGNUM С миру по нитке — бойцу бронежилет. Так охарактеризовал независимый депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов заявление главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о том, что руководитель каждого российского субъекта должен укомплектовать как минимум тысячу добровольцев для участия в спецоперации.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В настоящий момент [на территории бывш. УССР] действуют наши профессионалы на разных направлениях, но всё-таки основная тяжесть боевых действий, основные потери, которые возникают, весь труд, ложатся прежде всего на донецких, луганских ребят и наших добровольцев. Они и представляю хребет наших сил на этой территории. Кстати, не только Рамзан Кадыров здесь является положительным примером. Но он сформировал уже достаточно большие силы и отправил их на территорию бывш. УССР. Если другие регионы подключатся, то это даст хороший результат, усилит нашу группировку, — подчеркнул Антонов. — Но я бы хотел, чтобы мы усиливались ещё больше, потому что и возможности регионов, мягко сказать, не высоки. А здесь мы имеем дело с очень серьёзным противником, его нельзя недооценивать. Нам нужно усиливаться, укреплять оборону. Это очевидный факт и здесь никакого шапкозакидательства быть не должно. Мы сейчас видим, что происходит в Белгородской области, Курской области, что эпизодически прилетает по Ростовской области и Крыму. Тут никаких иллюзий быть не может. Мы должны всем миром решать этот вопрос. Надо идти до конца, потому что уже идёт вопрос о существовании Российского государства и русского народа. Вариантов у нас нет».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что боевики ВСУ обстреляли четыре района Донецка и населённый пункт Макеевка.

Читайте также: Каратели ВСУ обстреляли четыре района Донецка и Макеевку