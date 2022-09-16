Москва, 16 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Отдельный корабельный противолодочный вертолётный полк Северного флота провёл тренировки с экипажами противолодочных вертолетов Ка-27 над Кольским заливом и полигонами боевой подготовки в Баренцевом море. Общий налет экипажей составил более 10 часов в сложных метеоусловиях Крайнего Севера. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Противолодочный и поисково-спасательный вертолёт Ка-27

Полёты над Кольским заливом и полигонами боевой подготовки в Баренцевом море были проведены с целью совершенствования техники пилотирования и навыков ведения воздушной разведки.

Одна из боевых единиц соединения подводных сил Северного флота выполнила роль условного противника, поиск которой экипажи вертолётов осуществили при помощи опускаемой гидроакустической станции.

На заключительном этапе тренировочных полётов экипажи Ка-27 отработали атаку условного подводного противника глубинными бомбами. Практическое бомбометание вертолётчики совершили в одном из полигонов флота в Баренцевом море.

Как сообщалоИА REGNUM, лётчики авиационных полков объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнили плановые учебно-боевые полёты с аэродромов постоянного и временного базирования в Мурманской области. Экипажи отработали действия по обнаружению и перехвату самолётов условного противника, а также были выполнены элементы воздушного боя на различных дистанциях.

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