Ульяновск, 16 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Обострение ситуации на границах стран СНГ «выгодно третьим лицам». В том числе в обострении конфликта между Арменией и Азербайджаном может быть «турецкий след и опять американский след». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в прямом эфире депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Силы ОДКБ

Комментируя внешнеполитическую обстановку, парламентарий отметил, что она «продолжает ухудшаться, к сожалению». По его словам, усложняется ситуация между Киргизией и Таджикистаном, пытаются «провоцировать Грузию», обострился конфликт между Азербайджаном и Арменией.

«Армения обратилась к ОДКБ с просьбой защитить её территориальную целостность. […] Мы понимаем, кому это выгодно и для чего это происходит, кто ситуацией рулит. Всё это опять выгодно третьим лицам. Ни Армении, ни Азербайджану, ни России это не выгодно. Это опять турецкий след, это опять американский след, попытка дестабилизировать обстановку, попытка разорвать сегодня в том числе и силы Российской Федерации», — высказал мнение Алексей Куринный.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября на границе Армении и Азербайджана начались перестрелки, которые перешли в открытое боевое столкновение. Обе стороны утверждают, что они открывали ответный огонь.