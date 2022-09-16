В конфликте Баку и Еревана «есть американский след» — депутат Госдумы
Ульяновск, 16 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Обострение ситуации на границах стран СНГ «выгодно третьим лицам». В том числе в обострении конфликта между Арменией и Азербайджаном может быть «турецкий след и опять американский след». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в прямом эфире депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный (КПРФ).
Комментируя внешнеполитическую обстановку, парламентарий отметил, что она «продолжает ухудшаться, к сожалению». По его словам, усложняется ситуация между Киргизией и Таджикистаном, пытаются «провоцировать Грузию», обострился конфликт между Азербайджаном и Арменией.
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Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября на границе Армении и Азербайджана начались перестрелки, которые перешли в открытое боевое столкновение. Обе стороны утверждают, что они открывали ответный огонь.