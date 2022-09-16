Петропавловск-Камчатский, 16 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Прохождение губернатором Камчатки Владимиром Солодовым детектора лжи в ходе прямой линии 15 сентября политолог Олег Николаев назвал смелым решением.

DENKernel Полиграф

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«Решение Владимира Солодова ответить на вопросы жителей Камчатки через «детектор лжи» всё-таки смелое», — написал политолог в своём телеграм-канале.

Николаев отметил, что «добрую улыбку» вызвал ответ Солодова на вопрос про будущую работу в Кремле.

Согласно данным полиграфа, отрицательный ответ губернатора Камчатки на вопрос о дальнейшее работе в Кремле, оказался неправдой.

«Не знаю, что за история с Кремлем, надо полиграф спросить», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов во время своей прямой линии 15 сентября прошёл проверку на полиграфе. Он ответил на вопросы, любит ли он Камчатку, поддерживает ли он спецоперацию, планирует ли строить карьеру в Кремле, есть ли у него дополнительные источники дохода, есть ли у него высокие покровители в федеральной власти, есть ли у него активы за рубежом.