Тобольск, Тюменская область, 16 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Сотрудники детского сада в тюменском городе Тобольске недополучили заработную плату. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Admoblkaluga.ru В детском саду

По обращениям работников одного из детских садов Тобольска проведена проверка соблюдения трудового законодательства, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения.

Сотрудникам детского сада был неправильно произведён расчёт базовой и стимулирующей частей заработной платы, в результате чего педагогический состав коллектива не дополучил зарплату в размере 61 248 рублей.

Также установлено нарушение порядка оформления совмещения и предоставления удлинённого оплачиваемого отпуска за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Главному бухгалтеру объявлен выговор, старшему воспитателю и заведующей хозяйством сделано замечание. Директор детского сада привлечена к штрафу в размере 15 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в августе 2022 года некоторым воспитателям и няням заплатили меньше обычного.