Москва, 16 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Российский и американский спортсмен Джефф Монсон, выступавший в смешанных единоборствах и джиу-джитсу, откроет сеть детских спортивных школ в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Об этом 16 сентября сообщает РИА Новости.

КПРФ ТВ Джефф Монсон

«Мы надеемся открыть очень много школ. Не одну, не две, а множество школ для детей. Бесплатных школ», — сказал Монсон.

Он добавил, что это будут школы детского спортивного развития, а также боевых искусств и единоборств. Начать планируется с Донецка, а затем школы откроются в Луганске.

Напомним, Монсон с 2018 года является гражданином России. В том же году он стал депутатом в подмосковном городе Красногорск.