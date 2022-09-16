Пенза, 16 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Пензе запустили линию по производству бумажных пакетов. Она позволит выпускать более 50 тыс. изделий в сутки, или 18 млн пакетов в год, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

Merp. pnzreg.ru Производство бумажных пакетов в Пензе

Бумажные пакеты предполагается выпускать в том числе с цветной печатью. В качестве материала для производства станут использовать бумагу не только из целлюлозы, но и из переработанного экологичного макулатурного волокна. Ежегодный объем товарной продукции составит 258 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензенской области запустят новый завод по производству комбикорма. На объекте идет монтаж технологического оборудования.

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