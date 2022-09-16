Осло, 16 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Норвегия и ее производители нефти и газа готовы договариваться с Европейским союзом для разрешения проблемы энергетического кризиса, передает агентство Bloomberg.

T3n60 Нефтехранилище. Норвегия

«Мы не закрываем двери для любого вида диалога или контакта, — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре перед журналистами в Осло. — Не в интересах Норвегии, чтобы у нас были чрезвычайные скачки цен на газ. Мы готовы выслушать компании и посмотреть, какую роль мы можем сыграть».

Норвегия и ЕС создали целевую группу для разработки путей решения проблемы нехватки природного газа в Европе. Утром 16 сентября Стёре встретился с руководителями крупнейших нефтегазодобывающих компаний своей страны, включая Equinor, Aker BP и Var Energi.

«Больше всего компании беспокоит вопрос о долгосрочных контрактах, — сказал на том же мероприятии министр энергетики Терье Осланд. — Это становится вопросом гарантий и управления рисками».

Главный исполнительный директор Aker Эйвинд Эриксен сказал, что компания открыта для заключения более долгосрочных контрактов с подходящими контрагентами.

«При сегодняшнем уровне цен слишком велик риск для большинства частных компаний, — сказал Эриксен. — Так что это отчасти вопрос ценового механизма, а отчасти вопрос того, как государство и компании могут работать вместе, чтобы решить эту очень, очень серьезную ситуацию».

Выступая перед журналистами 14 сентября, финансовый директор Equinor Ульрика Феарн призвала политических лидеров не отворачиваться от свободного рынка навсегда. Даже краткосрочные действия «окажут влияние на этот рынок, и очень, очень трудно судить, каковы будут вторичные последствия».