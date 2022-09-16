Ярославль, 16 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Ярославле на улице Магистральной произошло ДТП со смертельных исходом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

МЧС по Ярославской области Смертельное ДТП в Ярославле

Авария случилась 16 сентября около 01:50 в районе дома № 1а по улице Магистральной. Известно, что водитель «БМВ» выехал с дороги и врезался в бетонный забор. В результате ДТП погиб один человек, его личность неизвестна. Ещё один мужчина госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. Полиция ищет очевидцев трагедии.