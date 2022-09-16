Белгород, 16 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Существенное снижение цен на парковочные абонементы в Белгороде анонсировал вечером 15 сентября мэр города Антон Иванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

В городе вводится дифференцированная почасовая система оплаты. В нескольких парковочных зонах стоимость парковки снижается до 20 рублей, максимальная плата составит 30 рублей.

Абонемент для нерезидента теперь будет стоить от 1 700 до 3 000 рублей в месяц. Ранее за него необходимо было заплатить 3 900 рублей.

Самое существенное снижение увидят резиденты парковочных мест — вместо 24 800 рублей в год они будут платить от 800 до 1 500 рублей.

Соответствующее постановление уже подписано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгороде и ближайших пригородах начали общественное обсуждение новой маршрутной сети.