Уфа, 16 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Более 6,5 млрд рублей направили в Башкирии на ежемесячную выплату родителям на детей от восьми до 17 лет. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР) по Башкирии.

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Сообщается, что в регионе средства господдержки получают родители 145,5 тысяч детей от восьми до 17 лет.

«Общая сумма произведенных выплат на текущий момент составляет более 6,5 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова управляющего отделением ПФР по БашкирииФоата Хантимерова.

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