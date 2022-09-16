Москва, 16 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Полный отказ Японии от российских энергоресурсов был бы нелогичным решением со стороны Токио, поскольку это нанесло бы серьёзный урон экономической и энергетической безопасности страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала информацию о том, что Япония нарастила импорт СПГ из РФ на 211%, но сократила импорт нефти.

Rktps.com Флаги России и Японии

«Основными поставщиками сырой нефти в Японию являются страны Персидского залива, главным образом Саудовская Аравия и ОАЭ, а также Катар и Кувейт, на которые в совокупности приходится более 90% импорта. При этом доля России составляет в среднем около 4%, то есть эти объёмы можно заместить поставками из других стран, что показала ситуация в июне 2022 года, — сказала Прикладова. — В импорте природного газа в Японию основную роль играют Австралия и Малайзия, которые являются надёжными поставщиками. Напротив, укрепившие свои позиции США (в 2017–2021 гг. импорт СПГ из США увеличился с 569 млн долларов до 4,3 млрд долларов) сократили поставки в 2022 году. В этих условиях Россия нарастила экспорт природного газа в Японию, подтвердив статус надёжного партнёра. Судя по данным статистики, РФ может увеличить свою долю в импорте природного газа по итогам 2022 года».

Таким образом, как пояснила Прикладова, полный отказ от российских энергоресурсов был бы нелогичным решением со стороны японских властей, поскольку это нанесло бы серьёзный урон экономической и энергетической безопасности страны, что стало бы критичным на фоне затянувшейся рецессии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рекордный дефицит торгового баланса Японии продолжает давить на курс иены.