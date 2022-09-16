Пермь, 16 сентября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Потепление в Пермском крае пока превосходит все ожидания. Об этом сообщили 16 сентября в ГИС-Центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень в городе

Максимальная температура в Перми 15 сентября температура воздуха достигла +21˚С, а среднесуточная оказалась выше нормы на 5,2˚С. Минимальная ночная температура последние два дня превышает отметку +10˚С.

В ближайшие трое суток сохранится теплая погода. В течение двух дней (17-18 сентября) прогнозируют дожди.

В ночь на 18 сентября ожидаются ливни, грозы и похолодание. Уже на следующий день, 19 сентября, наступит пик потепления. Воздух прогреется до +24˚С.