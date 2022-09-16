Бишкек, 16 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Из-за конфликта на границе Киргизии и Таджикистана около 70-80% жителей ряда киргизских приграничных сёл покинули свои жилища. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба МЧС Киргизии.

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«Жители сел Ак-Сай, Самаркандек, Ак-Татыр были эвакуированы в село Рават. А есть и граждане, которые приезжают в пункты временного размещения, открытые в городе Баткен. 70-80% жителей сел Жаны-Жер, Арка, Достук, Центральный и Жаштык ушли своим ходом», — говорится в сообщении.

Таже представитель пресс-службы киргизского МЧС отметил, что на данный момент управлением ведомства по Баткенской области совместно с местной комиссией гражданской защиты было открыто несколько пунктов временного размещения и организована эвакуация мирных жителей из опасных районов. При этом уточняется, что ряд гражданских лиц покидает зону конфликта на своих личных автомобилях.

«Сотрудники и техника министерства оказывают соответствующую помощь гражданам. Также министерство направляет сотрудников и технику в качестве дополнительных сил для оказания помощи», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число пострадавших со стороны Киргизии из-за конфликта на таджикской границе увеличилось до 18 человек.