Улан-Удэ, 16 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Бурятии за восемь месяцев с начала 2022 года выявлено более 800 нарушений закон при реализации национальных проектов, внесено 184 представления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ysia.ru Прокуратура

Закон нарушался при реализации таких нацпроектов, как «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение» и «Цифровая экономика».

«По актам реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 93 лица. В суд направлено 259 исковых заявлений. По материалам прокурорских проверок возбуждено 3 уголовных дела, объявлено 13 предостережений», — отметили в надзорном ведомстве.

Так, прокуратура привлекла к ответственности главу села Никольское Мухоршибирского района за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств. В Кабанском районе подрядчика заподозрили в хищении средств при благоустройстве общественной территории.