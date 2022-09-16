Екатеринбург, 16 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Свердловской области за восемь месяцев 2022 года обнаружены 28 несанкционированных свалок. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Свалки располагаются на землях сельскохозяйственного назначения на площади 20 гектаров. Лицам, допустившим их появление, направлены предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства.

Из 28 свалок 8 уже ликвидировали. В регионе продолжают действовать 20 несанкционированных свалок на площади 18,16 гектаров.