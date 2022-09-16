Москва, 16 сентября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Известие о том, что в условиях жесткого энергетического кризиса и дорогих ресурсов Европа готова выделить большие средства на создание рынка водородного топлива в ЕС, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков. По его словам, эта идея сродни постройке восьми атомных электростанций, чтобы решить проблему с энергоснабжением, или снижению электропотребления в Европе на 10%:

Иван Шилов ИА REGNUM Водород

«Понятно, что сейчас водородная энергетика — абсолютно чистая технология, поскольку при сгорании водорода образуется вода. И с точки зрения экологии водород — отличное решение. Но есть целый ряд отягчающих обстоятельств. Производство водорода на сегодняшний момент - это в основном электролиз воды - дорогая, энергозатратная технология. Кроме того, сам по себе водород - крайне взрывоопасный газ, который после получения нужно транспортировать и хранить, обеспечивая высокий уровень безопасности.

Третьим обстоятельством является транспорт, работающий на водородном топливе. В настоящее время нет ни полноценных сетей заправок, ни достаточного количества автомобилей или другой техники, которая работает на нем. Поэтому то, что Еврокомиссия сказала, что выделит 3 млрд евро на создание водородного рынка, звучит прекрасно. Только на вопросы — «Откуда у них возьмется водород?» и «Кто его им будет продавать, по какой цене?» — ответов нет.

Создается устойчивое ощущение, что у всех подобных заявлений одна цель — нужно что-то сказать, но выдвинуть серьезного предложения не получается. Причина проста — достойной альтернативы газу нет. Все, что предлагается заведомо более дорогое, грязное с точки зрения экологии, бьет по уровню жизни граждан и в целом по экономике европейских стран. При этом никто не хочет признать, что отказ от российского трубопроводного газа отбрасывает Европу в своем экономическом развитии назад».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС появится Европейский водородный банк с 3 миллиардами евро, чтобы «создать будущий рынок водорода».

Читайте также: Еврокомиссия предлагает собрать €140 млрд с производителей электроэнергии