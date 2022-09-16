Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Процедура полноправного присоединения Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) запущена, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 сентября в ходе саммита ШОС.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Ранее Белоруссия имела статус наблюдателя при ШОС, но в июле 2022 года подала заявку на вступление в организацию.

«Мы принимаем решение о начале процедуры по предоставлению Республике Беларусь статуса полноправного члена ШОС», — заявил Мирзиёев.

Кроме того, подписаны меморандумы о статусе партнёров по диалогу с Египтом и Катаром. Процедуры предоставления статуса партнёра по диалогу запущены в отношении Бахрейна, Кувейта, Мальдив, ОАЭ и Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином, что Белоруссия решила стать полноправным членом «шанхайской семьи».

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