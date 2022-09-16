Москва, , 12:55 — REGNUM В город Североморск прибыли ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и средний морской танкер «Вязьма», выполнившие задачи дальнего похода в Средиземном море.

Крейсер «Маршал Устинов» Mil.ru

Поход начался 23 января 2022 года и продлился 236 суток. Экипажи кораблей выполнили боевые задачи в районах Баренцева, Норвежского, Северного и Средиземного морей, а также в районах Северо-Восточной Атлантики, а также приняли участие в военно-морском параде кораблей группировки ВМФ в Средиземном море на внешнем рейде порта Тартус Сирийской Арабской Республики. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Корабли «Маршал Устинов», «Вице-адмирал Кулаков» и «Вязьма» приняли участие в мероприятиях стратегического сдерживания в Арктике и Атлантике, выполнили задачи содействия внешнеполитическим акциям России в Средиземноморской зоне.

«Наличие таких сил ВМФ России в данном районе является одним из сдерживающих факторов для предотвращения эскалации обстановки, которая сейчас является критичной <…> Практика дальних походов была, есть и будет основой для применения корабельных сил, а тот огромный практический опыт, который есть у флота, позволяет решать любые задачи в любых районах Мирового океана», — сказал командующий Северным флотом, Герой России адмирал Александр Моисеев.

Он также отметил, что все корабли вернулись технически исправными, с подготовленными и закаленными в морском походе экипажами.

Кроме того, в ходе торжественного митинга, посвященного прибытию отряда кораблей, отличившимся военным и гражданским морякам вручили заслуженные награды и поощрения. По флотской традиции адмирал Александр Моисеев вручил командирам боевых кораблей и капитану танкера жареных поросят.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня, пресс-служба Северного флота сообщила о том, что корабли Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ России отработали в Средиземном море совместные учебно-боевые задачи.

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