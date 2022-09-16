Севастополь, 16 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Перечень оборудования пяти катеров, которые планируется поставить по лизингу в Севастополь, пересмотрен в пользу произведённого в России. Об этом сообщили 16 сентября в пресс-службе правительства города-героя.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Как пояснили в правительстве, речь не идёт о расторжении контракта на поставку катеров с ЦКБ «Нептун». Но в связи с отказом иностранных производителей от поставок на катерах установят оборудование российских производителей.

Также принято решение о смещении сроков поставок.

«Все пять корпусов готовы, два катера находятся в высокой степени готовности — их планируется поставить к следующему летнему сезону», — сообщил глава города.

В правительстве уточнили, что новые катера будут двухвинтовыми, с двухъярусной надстройкой, длиной 30 и шириной до 7,2 метра. Скорость хода составит не менее 10 узлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года власти Севастополя сообщили о заключении контракта на 2,3 млрд рублей со сроком действия до 2026 года на поставку пяти катеров. Эти суда должны стать основой восстановления морского пассажирского транспорта в городе.