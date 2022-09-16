Вашингтон, 16 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден осудил губернаторов-республиканцев за то, что те используют мигрантов в качестве «реквизита» в своих «политических уловках», сообщает 15 сентября The Hill.

Gage Skidmore Джо Байден

Байден, выступая на гала-концерте Института латиноамериканского сообщества Конгресса, не назвал напрямую губернаторов из числа членов Республиканской партии, которые в последние недели стали вывозить мигрантов из своих штатов в демократические штаты и Вашингтон, округ Колумбия. Но он и другие официальные лица Белого дома решительно отвергли эту тактику, назав ее политической уловкой, которая подвергает опасности семьи мигрантов.

«Республиканцы играют в политику с людьми, используя их как реквизит. То, что они делают, просто неправильно, это не по-американски, это безрассудно», — заявил Байден.

«И у нас есть процесс решения проблемы с мигрантами на границе. Мы работаем то, чтобы принимаемые меры были безопасными, упорядоченными и гуманными», — продолжил Байден. — Республиканские чиновники не должны вмешиваться в этот процесс, проделывая эти политические трюки».

Байден призвал республиканцев в Сенате провести переговоры с демократами о пути к натурализации так называемых мечтателей — людей, которые были привезены в США в детстве и получили защиту, — а также сельскохозяйственных рабочих и других крайне необходимых американской экономике работников.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис отправил два самолета с мигрантами в Мартас-Винъярд в Массачусетсе. Схожие шаги предпринимал и губернатор Техаса Грег Эббот, который недавно отправил два автобуса с мигрантами в резиденцию вице-президента Камалы Харрис в Вашингтоне.