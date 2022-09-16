В Болгарии задержан автобус с группой нелегальных мигрантов
София, 16 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В ходе полицейской спецоперации на автомагистрали «Фракия» в районе столицы Болгарии Софии был задержан пассажирский автобус, перевозивший 41 нелегального мигранта. Об этом 16 сентября сообщает БНР.
По предварительным данным, водитель транспортного средства попытался уйти от погони правоохранителей и направил машину в лесной массив, где автобус застрял в болотистой местности. Как утверждают стражи порядка, 37 мигрантов прятались в багажом отсеке машины, другие — находились в салоне.
Предполагается, что нелегалы, ранее незаконно пересекшие турецко-болгарскую границу, намеревались попасть на территорию Западной Европы через Румынию, Венгрию и Австрию. Ведется следствие.
Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации масштабной программы по борьбе с незаконной миграцией. На основные болгарские пограничные пункты были направлены до 700 военнослужащих.