София, 16 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В ходе полицейской спецоперации на автомагистрали «Фракия» в районе столицы Болгарии Софии был задержан пассажирский автобус, перевозивший 41 нелегального мигранта. Об этом 16 сентября сообщает БНР.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

По предварительным данным, водитель транспортного средства попытался уйти от погони правоохранителей и направил машину в лесной массив, где автобус застрял в болотистой местности. Как утверждают стражи порядка, 37 мигрантов прятались в багажом отсеке машины, другие — находились в салоне.

Предполагается, что нелегалы, ранее незаконно пересекшие турецко-болгарскую границу, намеревались попасть на территорию Западной Европы через Румынию, Венгрию и Австрию. Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации масштабной программы по борьбе с незаконной миграцией. На основные болгарские пограничные пункты были направлены до 700 военнослужащих.