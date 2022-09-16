Джейрахский район, Ингушетия, 16 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Джейрахском районе Ингушетии подмыт водой и разрушен ветром древний могильник. Часть его обвалилась на берег реки и останки умерших могут попасть в воду, угрожая загрязнением питьевым источникам, пишет «Кавказ Пост».

Тимур Зиев / Timur Ziev Ингушетия

Об инциденте интернет-изданию сообщили в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника. Его сотрудникам рассказал об обрушении древнего склепа один из представителей замкового комплекса «Цори», расположенного в восточной части Джейрахского района, в Гулойхийском ущелье.

На место ЧП выехали сотрудники музея, которые констатировали факт обрушения части склепа и то, что оставшаяся часть также находится под угрозой обвала. Научные сотрудники также отметили, что возраст захоронения остается под сомнением, так как «хорошо сохранилась кожа на черепах, волосы и участки плоти, имеется резкий трупный запах».

В связи с этим »для предотвращения распространения возможной инфекции были привлечены работники Роспотребнадзора». Требуется проведение лабораторных исследований по контролю качества питьевой воды, заявили в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.