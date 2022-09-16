Сеул, 16 сентября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Объём прямых инвестиций из Южной Кореи за рубеж вырос на 13,1%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства финансов.

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Согласно опубликованным данным, с апреля по июнь 2022 года южнокорйские компании инвестировали за рубеж $19,26 млрд.

Известно, что объём инвестиций в финансовый и страховой сектор вырос на 22,1%, в производственный сектор — на 75,4%, в недвижимость — на 5,2%, в сектор оптовой и розничной торговли — на 16,7%.

Объём инвестиций в США вырос на 12%, до $7 млрд, однако инвестиции в Китай, напротив, сократились на 23,5%, до $1,22 млрд.

41,2% инвестиций пришлись на Северную Америку, 20,5% — на азиатские страны.