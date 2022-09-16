Южно-Сахалинск, 16 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В ходе VIII российско-японской экспедиции ученые посчитали млекопитающих в Охотском море, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе Росрыболовства.

Пресс-служба организации «Друзья океана» Косатки, Охотское море, залив Николая

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Экспедиция собрала данные о распределении, численности и особенностях поведенческих реакций морских млекопитающих в Охотском море. Было сделано около 1 тыс. фотографий, десяти видеороликов.

Удалось пополнить фотокаталог китообразных, в котором насчитывается 71 вид китов.

Всего в ходе экспедиции было учтено 965 экземпляров морских млекопитающих.

Как сообщало ИА REGNUM, научно-экспедиционное судно ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» совершит первую научно-исследовательскую экспедицию. Судно отправится в Центральную Арктику.