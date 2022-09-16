Пермь, 16 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В театре Перми артист получил травму. По факту несчастного случая проводится проверка, сообщили в Госинспекции труда Прикамье.

(сс) 383961 Театр

Инцидент произошёл 12 сентября на большой сцене театра. Артист драмы при подготовке к спектаклю упал спиной и сильно ударился затылком. Актера доставили в больницу.

Стоит отметить, в 2021 году на территории Пермского края произошло 55 тяжёлых несчастных случаев на производстве. Жертвами стали 32 человека.